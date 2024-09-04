Приглашаем на праздник - День танкиста.

Администрация Первомайского района г.Бобруйска приглашает гостей и жителей Первомайского района и города Бобруйска на районный праздник, посвящённый Дню танкиста, который состоится 6 сентября 2024 года с 15.
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