The Russian Armed Forces destroyed the external defensive contour of Dobropillya. This is stated in the SMO summary for July 31 from Readovka: "The airbag burst" Units of the 51st Guards Combined Arms Army The Russian Armed Forces continued to develop their success in the battles on the outskirts of the city of Dobropillya.
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