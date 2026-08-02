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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Братишку Седова Дениса, кума Лукъянова Александра, поздравляю с днем ВДВ

Братишку Седова Дениса, кума Лукъянова Александра, поздравляю с днем ВДВ! 💪💪💪 Крепкого здоровья вам и вашим семьям, благополучия и мирного неба! Слава ВДВ!!! Ирина.

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