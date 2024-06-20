Глава прокуратуры ЮАР рассказала о достижениях ведомства за время управления им

В послеузурпационный период ЮАР в прокуратуре страны сформировали новую команду, начавшую эффективно бороться с последствиями коррупции и других преступлений, возникших за время правления предыдушего главы государства Джейкоба Зумы.
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