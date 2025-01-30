Спортивные выходные с «Известиями»

Смешанные единоборстваТурнир UFC Fight Night 250 . Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж, Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк, Саид Нурмагомедов — Винисиус Оливейра Фото: РИА Новости/Алексей Даничев Сергей Павлович Очередной масштабный вечер боев намечен на ближайшие выходные в Саудовской Аравии.
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