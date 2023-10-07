Колосков о вице-президенте УЕФА Нильссоне: абсолютный непрофессионализм

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон поступил непрофессионально в вопросе допуска российских юниорских сборных до международных соревнований, передает ТАСС.
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