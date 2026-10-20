Почему президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Запад в невыполнении обязательств именно сейчас, когда план Трампа входит в решающую фазу? Какую роль в подготовке к заморозке войны играет ужесточение правил бронирования от премьер-министра Сергея Корецкого? Почему социология КМИС о недопустимости передачи Донбасса подаётся как манипуляция, а не как реальное мнение граждан? И что на самом деле… Читать далее: https://govorit.
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