Почему президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Запад в невыполнении обязательств именно сейчас, когда план Трампа входит в решающую фазу? Какую роль в подготовке к заморозке войны играет ужесточение правил бронирования от премьер-министра Сергея Корецкого? Почему социология КМИС о недопустимости передачи Донбасса подаётся как манипуляция, а не как реальное мнение граждан? И что на самом деле… Читать далее: https://govorit.