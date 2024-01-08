Политика как он...
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Политика как она есть

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Францию гонят с позором. Африка выбирает Россию

Францию гонят с позором. Африка выбирает Россию

Африканские страны усиливают процесс избавления от французского гнёта. Покончив с марионеточными правительствами, ориентировавшимися на Париж, и выгнав воинские контингенты Пятой республики, бывшие колонии европейской империи бросили вызов главной постколониальной «скрепе» – культурной.

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Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
кратко усилить присутствие или кратНо? Кстати кукиш пишется без ь.
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19 час.
Алексей Васильев
Главное - но повторять ошибки СССР. Инвестиции, технологическая помощь и т.д. Нивапрос! Но строго на взаимовыгодных и юридически обязывающих условиях.
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18 час.
59
Все время так!
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16 час.

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