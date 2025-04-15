Депутаты ЛДПР предложат изменить расчет компенсаций семьям погибших военных

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым подготовила законопроект, направленный на изменение порядка расчета ежемесячных денежных выплат семьям погибших военнослужащих.
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