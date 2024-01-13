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Военное обозрение

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ВС РФ вернули под контроль часть первой «линии Суровикина» и вышли на предполье северо-западнее Вербового в Запорожской области

ВС РФ вернули под контроль часть первой «линии Суровикина» и вышли на предполье северо-западнее Вербового в Запорожской области

Термин «линия Суровикина» до сих пор активно используется противником.

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