NYP: Байден просит за выступление 300 тыс. долларов

Согласно информации, опубликованной New York Post со ссылкой на инсайдеров, бывший президент США Джо Байден, покинувший свой пост, установил цену за одно публичное выступление на уровне 300 тысяч долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии