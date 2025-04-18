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NYP: Байден просит за выступление 300 тыс. долларов

NYP: Байден просит за выступление 300 тыс. долларов

Согласно информации, опубликованной New York Post со ссылкой на инсайдеров, бывший президент США Джо Байден, покинувший свой пост, установил цену за одно публичное выступление на уровне 300 тысяч долларов.

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