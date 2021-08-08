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Списанные 20-летние тральщики: как выглядит «военная помощь» Запада евроукрам

Списанные 20-летние тральщики: как выглядит «военная помощь» Запада евроукрам

Очередное громкое заявление о сохранении «военной помощи» Цеевропе и Джорджии прозвучало из Пентагона.

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Валерий Каулин
Прямо как москвичи по отношению ко всей стране! Подержанные трамваи, троллейбусы и автобусы с пафосом дарят городам периферии, правда слово "дарят" не совсем подходит. Продают! Так что пиндосов не стоит порицать, они не лучше наших.
Евгений Натесов
Почему вы в СССР молчали, когда в Москве все было лучше чем в провинции?
Валерий Каулин
А Вы за мной тогда следили? Откуда знаете, молчал я, или не молчал? Некоторые считают, что тогда не было в стране демократии, а сейчас прямо сплошная демократия. Даже Герои капиталистического труда есть! Если вовремя подружишься с дзюдоистом!
Евгений Натесов
И что ты там говорил в СССР?
Валерий Каулин
Следствие покажет. Но тогда всё же дятлов было меньше.
Евгений Натесов
Понятно, очередной 3,14здобол.
Валерий Каулин
Не люблю пикироваться. Но для Вас сделаю исключение. Если Вы считаете себя умнее многих, задумайтесь о состоянии своего ума.
кормчий
Тогда можно было по ебл..ищу за это получить, а сейчас свобода слова !
Евгений Натесов
Совсем не считаю себя умнее. Но вот то, что ты 3,14здобол это факт.
Евгений Натесов
Да не по ебл...щу, а в дурку или срок.
кормчий
В принципе это я имел ввиду .
Rakhmatovacsp Рахматова
Молчали, потому что ясно понимали, что Москва - столица нашей Родины и наше общее лицо! И никто не хочет видеть своё лицо запаршивевшим! Так и должно быть! Столица государство - это наша гордость и наша честь. Другого - не дано.
Евгений Натесов
Но так Россияне и сейчас молчат, гордятся столицей нашей Родины. А пиндоскиешлюшки поливают грязью.
Natalija Osminina
И Литве НАТО презентовало танки, которые металлоломом гниют на невозделанных полях.
Коська
НУ, УСЁ!!! ХОВАЙСЯ, РАШКА, ХОХЛЫ ПЛЫВАЮТЬ!!!!
Иван
Дрожим...
Rakhmatovacsp Рахматова
Ха-ха-ха... Спасибо : рассмешили...
Rakhmatovacsp Рахматова
И вы - хохмач - тот ещё. Спасибо и вам : веселье продолжается.
Борис Осипов
Алексей Горшков
Вообще англичане показали ещё во время Второй Мировой войны ОБРАЗЕЦ СКУПОСТИ ! По-русски их поставки нам характеризуются так: "Бери боже,что нам негоже"! Типа: "Мы понимаем,что гоним вам ... некачественную продукцию,однако нам ничего утилизировать не надо - вы и ... хлам возьмёте,воюйте на плохих "Матильдах" и "Валентайнах",мы будем ДЛЯ ВАС это ... производить - надо же У СЕБЯ производственные мощности загружать,а сами всё равно получим качественную американскую технику"! Получается - одним выстрелом убивается даже не два,а ТРИ зайца: вроде как и союзнический долг как бы исполнен,и средств на утилизацию старья выделять не надо,и СВОЯ промышленность "при делах"! На эту мысль меня натолкнул недавний случай. Смотрю я телевизор - там говорят,что Великобритания "Незалежной" броневики продала. Посмотрел я на эти броневики и ... ахнул: сейчас я пенсионер,а будучи ещё ШКОЛЬНИКОМ видел,как эти броневики разгоняют бунтующих в Северной Ирландии! Так что - у бритишей это просто в крови - зря некоторые евреев эталонными скупердяями считают! Это место ЗАСЛУЖЕННО занято представителями Туманного Альбиона!
кормчий
Ну 20 лет для тральщиков не такой уж большой срок службы.
Евгений Натесов
Ну у себя они их списали.
кормчий
Может в англосаксов свои критерии срока годности.
Евгений Натесов
Может, не может...
Влас Семенюк
Воо придурки, ну неужели они до такой степени Дебилы?
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Хочу подарить ВыМыСы Уркаины бубен. И барабан. Дайте адрес -вышлю.
Геннадий Бережнов
Та ничего не смертельно. Там только поставить новые унитазы и ещё ого го!
Альбина Колесникова
Ну вот Украина совсем без ума принимая и оплачивая списанную помощь Америки без стыда и совести. Тьфу на вас придурков.
Сергей Ковалев
а с чего ржака?понятно,что укуркия на дне,и своим флотом может тока одиночных браконьеров пугать.понятно,что с тральщиками их напарили.а скорее некоторые нагрели руки.в т.ч. и некоторые укурки.сам-по-себе тралец и 100 лет ходить может.обновляй минно-тральное вооружение,проводи ремонт корпуса и механизмов-и порядок.а вот с этим у чубатых проблемы.
Валерий Рябов
Оральный секс америкосов с украми продолжается в особо извращённом виде. Подарки в виде металлолома и разного ненужного хлама от США, да ещё и за баксы, вызывают хохот всего мира! Укры, вы совсем себя проторговали!
Алексей Куницын
Оральный секс америкосов с украми продолжается в особо извращённом виде.
rar
Украина, международная свалка металлолома. Дорогая Россия! Не мешай ей, пожалуйста, отправиться в преисподнюю собственным путём - это неотъемлемое право каждого. "У великой державы, достойной так называться, не бывает таких друзей". (Шарль де ГОЛЬ - французский государственный деятель). Я осознаю, что Ты никогда, а может быть позже согласишься, со мной. Поэтому, это только мои мысли вслух. Удачи Тебе, Россия!!! А про Олимпиаду в Токио молчу, гнев душит, нет слов...Доколе это будет продолжаться???
Vasily Golov
Британия выделила 2 млрд фунтов на помощь Украине.Это две базы,документация на катера (изготовление Украиной) и поставка катеров из Британии.Это не даром и не халява.Кредит на 10 лет.

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