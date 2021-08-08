Списанные 20-летние тральщики: как выглядит «военная помощь» Запада евроукрам

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаСписанные 20-летние тральщики: как выглядит «военная помощь» Запада евроукрам Очередное громкое заявление о сохранении «военной помощи» Цеевропе и Джорджии прозвучало из Пентагона.Вернуться к статье4010НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий КаулинПрямо как москвичи по отношению ко всей стране! Подержанные трамваи, троллейбусы и автобусы с пафосом дарят городам периферии, правда слово "дарят" не совсем подходит. Продают! Так что пиндосов не стоит порицать, они не лучше наших.Евгений НатесовПочему вы в СССР молчали, когда в Москве все было лучше чем в провинции?Валерий КаулинА Вы за мной тогда следили? Откуда знаете, молчал я, или не молчал? Некоторые считают, что тогда не было в стране демократии, а сейчас прямо сплошная демократия. Даже Герои капиталистического труда есть! Если вовремя подружишься с дзюдоистом!Евгений НатесовИ что ты там говорил в СССР?Валерий КаулинСледствие покажет. Но тогда всё же дятлов было меньше.Евгений НатесовПонятно, очередной 3,14здобол.Валерий КаулинНе люблю пикироваться. Но для Вас сделаю исключение. Если Вы считаете себя умнее многих, задумайтесь о состоянии своего ума.кормчийТогда можно было по ебл..ищу за это получить, а сейчас свобода слова !Евгений НатесовСовсем не считаю себя умнее. Но вот то, что ты 3,14здобол это факт.Евгений НатесовДа не по ебл...щу, а в дурку или срок.кормчийВ принципе это я имел ввиду .RРRakhmatovacsp РахматоваМолчали, потому что ясно понимали, что Москва - столица нашей Родины и наше общее лицо! И никто не хочет видеть своё лицо запаршивевшим! Так и должно быть! Столица государство - это наша гордость и наша честь. Другого - не дано.Евгений НатесовНо так Россияне и сейчас молчат, гордятся столицей нашей Родины. А пиндоскиешлюшки поливают грязью.Natalija OsmininaИ Литве НАТО презентовало танки, которые металлоломом гниют на невозделанных полях.КоськаНУ, УСЁ!!! ХОВАЙСЯ, РАШКА, ХОХЛЫ ПЛЫВАЮТЬ!!!!ИванДрожим...RРRakhmatovacsp РахматоваХа-ха-ха... Спасибо : рассмешили...RРRakhmatovacsp РахматоваИ вы - хохмач - тот ещё. Спасибо и вам : веселье продолжается.БОБорис ОсиповАлексей ГоршковВообще англичане показали ещё во время Второй Мировой войны ОБРАЗЕЦ СКУПОСТИ ! По-русски их поставки нам характеризуются так: "Бери боже,что нам негоже"! Типа: "Мы понимаем,что гоним вам ... некачественную продукцию,однако нам ничего утилизировать не надо - вы и ... хлам возьмёте,воюйте на плохих "Матильдах" и "Валентайнах",мы будем ДЛЯ ВАС это ... производить - надо же У СЕБЯ производственные мощности загружать,а сами всё равно получим качественную американскую технику"! Получается - одним выстрелом убивается даже не два,а ТРИ зайца: вроде как и союзнический долг как бы исполнен,и средств на утилизацию старья выделять не надо,и СВОЯ промышленность "при делах"! На эту мысль меня натолкнул недавний случай. Смотрю я телевизор - там говорят,что Великобритания "Незалежной" броневики продала. Посмотрел я на эти броневики и ... ахнул: сейчас я пенсионер,а будучи ещё ШКОЛЬНИКОМ видел,как эти броневики разгоняют бунтующих в Северной Ирландии! Так что - у бритишей это просто в крови - зря некоторые евреев эталонными скупердяями считают! Это место ЗАСЛУЖЕННО занято представителями Туманного Альбиона!кормчийНу 20 лет для тральщиков не такой уж большой срок службы.Евгений НатесовНу у себя они их списали.кормчийМожет в англосаксов свои критерии срока годности.Евгений НатесовМожет, не может...Влас СеменюкВоо придурки, ну неужели они до такой степени Дебилы?Серж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинПРОСТО ВАЛЕРИЙХочу подарить ВыМыСы Уркаины бубен. И барабан. Дайте адрес -вышлю.Геннадий БережновТа ничего не смертельно. Там только поставить новые унитазы и ещё ого го!Альбина КолесниковаНу вот Украина совсем без ума принимая и оплачивая списанную помощь Америки без стыда и совести. Тьфу на вас придурков.Сергей Ковалева с чего ржака?понятно,что укуркия на дне,и своим флотом может тока одиночных браконьеров пугать.понятно,что с тральщиками их напарили.а скорее некоторые нагрели руки.в т.ч. и некоторые укурки.сам-по-себе тралец и 100 лет ходить может.обновляй минно-тральное вооружение,проводи ремонт корпуса и механизмов-и порядок.а вот с этим у чубатых проблемы.Валерий РябовОральный секс америкосов с украми продолжается в особо извращённом виде. Подарки в виде металлолома и разного ненужного хлама от США, да ещё и за баксы, вызывают хохот всего мира! Укры, вы совсем себя проторговали!Алексей КуницынОральный секс америкосов с украми продолжается в особо извращённом виде.RrarУкраина, международная свалка металлолома. Дорогая Россия! Не мешай ей, пожалуйста, отправиться в преисподнюю собственным путём - это неотъемлемое право каждого. "У великой державы, достойной так называться, не бывает таких друзей". (Шарль де ГОЛЬ - французский государственный деятель). Я осознаю, что Ты никогда, а может быть позже согласишься, со мной. Поэтому, это только мои мысли вслух. Удачи Тебе, Россия!!! А про Олимпиаду в Токио молчу, гнев душит, нет слов...Доколе это будет продолжаться???VGVasily GolovБритания выделила 2 млрд фунтов на помощь Украине.Это две базы,документация на катера (изготовление Украиной) и поставка катеров из Британии.Это не даром и не халява.Кредит на 10 лет.Комментировать
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