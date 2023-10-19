Boeing разработала сверхдальнобойный снаряд

Американская компания Boeing, более известная как производитель самолетов, чем военного оборудования, объединив усилия с норвежским военным подрядчиком Nammo, создала новый артиллерийский снаряд, способный поражать цели на сверхдальних дистанциях.
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