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Токранов о 850 очках Шипачева в КХЛ: «Впечатляет. Не Овечкин, конечно, но это большое достижение»

Василий Токранов подвел итоги матча с «Северсталью» (2:1 ОТ). – Какие впечатления? Насколько было непросто? – В принципе, сложности были только в третьем периоде.

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