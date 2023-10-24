Бюджет и трудные подростки. Что обсудят депутаты на октябрьской сессии АКЗС

По некоторым темам может разгореться бурная дискуссия Проект бюджета на 2024 год, общественные наставники для подростков-бунтарей, утверждение кандидатуры на пост министра финансов – основные вопросы, которые рассмотрят 26 октября на сессии депутаты АКЗС.