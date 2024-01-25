Нарышкин заявил о неизменности целей РФ в СВО перед провокациями НАТО

Попытки Запада заставить Россию отказаться от целей спецоперации через заявления о «планах нападения РФ на страны НАТО» бессмысленны, этого не произойдет, заявил 25 января директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
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