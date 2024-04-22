ТГУ: древние львы Сибири были быстрее нынешних и охотились на бизонов и оленей

Учёные Томского государственного университета совместно с коллегами из других учреждений установили, что древние пещерные львы Сибири были быстрее современных и охотились на крупных копытных: бизонов, гигантского и благородного оленей, лошадей.
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