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ТГУ: древние львы Сибири были быстрее нынешних и охотились на бизонов и оленей

ТГУ: древние львы Сибири были быстрее нынешних и охотились на бизонов и оленей

Учёные Томского государственного университета совместно с коллегами из других учреждений установили, что древние пещерные львы Сибири были быстрее современных и охотились на крупных копытных: бизонов, гигантского и благородного оленей, лошадей.

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Комментарии
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Николай Берлизов
Хм... ландшафты Западно-Сибирской равнины были ровными и открытыми, но там водились пещерные львы? А где они пещеры находили?
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17 час.

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