Не танки, а доллары. Байден начал душить Техас

АНГЕЛ АНГЕЛ

Все действия Байдена только подтолкнут Техас об отделении, что бы не было влияния Вашингтона на их нефтегазовую отрасль и ограничения в строительстве и переработке предприятий, а так же экспортировать свою продукцию, что повлечет рост цен внутри америки на бензин и газ... А там и другие штаты самодостаточные и финансово устойчивые выйдут из состава. Так что в добрый путь к независимости штатов...