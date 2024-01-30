Фото: FOTOGRIN/Shutterstock Вчера 29K прочитали Вашингтон нашёл способ борьбы со взбунтовавшимся Техасом — долларом, а не танками.
Не танки, а доллары. Байден начал душить Техас
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Все действия Байдена только подтолкнут Техас об отделении, что бы не было влияния Вашингтона на их нефтегазовую отрасль и ограничения в строительстве и переработке предприятий, а так же экспортировать свою продукцию, что повлечет рост цен внутри америки на бензин и газ... А там и другие штаты самодостаточные и финансово устойчивые выйдут из состава. Так что в добрый путь к независимости штатов...
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