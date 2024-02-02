Силовики прикрыли подпольное казино на Красном проспекте в Новосибирске

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ «Организация и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационных-телекоммуникационной сети «Интернет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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