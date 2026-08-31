Премьер Испании допустил причастность РФ к миграционному кризису в Сеуте

Педро Санчес заявил, что Россия может быть причастна к всплеску дезинформации о миграции в Испании. После массового прорыва мигрантов в Сеуту в конце июля активизировались фейки в соцсетях, связанные с РФ, Израилем и ультраправыми, уточнил испанский премьер.
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