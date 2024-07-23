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Спички - не игрушка

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Наступление с переобуванием: Украинцы заявили, что они русские

Наступление с переобуванием: Украинцы заявили, что они русские

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА На Украине очередная зрада — местные жители признались, что навязываемая постмайданным режимом мова совсем им не родная и в быту этим говором они не пользуются.

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