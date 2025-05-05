С волками жить, по волчьи выть. Как Путин и Ким Чен Ын создали подобную западной систему безопасности Сразу признаюсь, что не хотел писать продолжение материала об участии спецов из КНДР в освобождении Курской области.
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