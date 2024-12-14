Мигрантский кризис продолжает захлёстывать Россию. Несмотря на очевидную опасность со стороны инородцев, далеко не все чиновники поддерживают запрет на их ввоз в страну.
Кот: "Меня до глубины души возмутило заявление Кадырова"
Комментарии
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EJ
Elvyra Jariomenko
Кадыров слишком зазнался. Слишком много на себя берёт. Сбрил бы свою козлинную бородку. Глядишь и опять стал бы уважаемым человеком.
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13 час.
НК
Наталья Котельникова
Пусть их всех, братьев своих, заберёт к себе и посмотрим, живыми они останутся, если хоть один из них изнасилует чеченского, Господь упаси, ребёнка или женщину, или придёт к детскому садику дрочить. Заберите их всех к себе, они же братья вам. Посмотрим, сколько из них выживет.
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10 час.
LD
Leon Dan
Глава региона не имеет права критиковать и указывать федеральным министерствам и ведомствам. Даже если считает себя другом того самого. А грантушка должен срочно поставить на место пехотинца. Иначе плохо кончится.
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6 час.
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