Кот: "Меня до глубины души возмутило заявление Кадырова"

Кадыров слишком зазнался. Слишком много на себя берёт. Сбрил бы свою козлинную бородку. Глядишь и опять стал бы уважаемым человеком.

НК

Наталья Котельникова

Пусть их всех, братьев своих, заберёт к себе и посмотрим, живыми они останутся, если хоть один из них изнасилует чеченского, Господь упаси, ребёнка или женщину, или придёт к детскому садику дрочить. Заберите их всех к себе, они же братья вам. Посмотрим, сколько из них выживет.