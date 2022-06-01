Зеленский сообщил, что Украина не собирается использовать американские РСЗО для ударов по территории России

Украина не собирается сражаться на территории России и использовать для атаки на РФ реактивные системы залпового огня (РСЗО), поставки которых из США ожидает Киев.
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