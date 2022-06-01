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Зеленский сообщил, что Украина не собирается использовать американские РСЗО для ударов по территории России

Зеленский сообщил, что Украина не собирается использовать американские РСЗО для ударов по территории России

Украина не собирается сражаться на территории России и использовать для атаки на РФ реактивные системы залпового огня (РСЗО), поставки которых из США ожидает Киев.

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