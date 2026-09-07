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Предсеансовые показы могут прекратить в кинотеатрах России

Предсеансовые показы могут прекратить в кинотеатрах России

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В российских кинотеатрах прекратят практику предсеансового обслуживания. Об этом 7 сентября заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) РФ Алексей Воронков в беседе с ТАСС.

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