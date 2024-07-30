В Москве и Петербурге запустят беспилотные трамваи

В России стартует масштабный эксперимент по внедрению беспилотных трамваев в городской транспорт. Согласно решению Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, такие трамваи будут эксплуатировать в Москве и Санкт-Петербурге в течение трех лет.