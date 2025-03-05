Китай выступает против любых форм унилатерализма и протекционизма

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай будет твердо выступать против любых форм унилатерализма и протекционизма, а также защищать равенство и справедливость в международных отношениях, говорится в докладе о работе правительства, представленном в среду на рассмотрение 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.