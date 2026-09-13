Клубника отплодоносила — наступил важный этап: как поддержать будущий урожай до наступления холодов

С окончанием плодоношения интерес к клубничной грядке снижается. Однако дзен-канал «На даче у деда Егора» напоминает о том, что забота о грядке в конце августа – начале сентября обеспечит вас урожаем в будущем году.
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