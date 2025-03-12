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В Киеве прогремел взрыв из-за «метеорита»

В Киеве прогремел взрыв из-за «метеорита»

В Киеве прогремел мощный взрыв из-за возможного падения «метеорита». Об этом сообщает «Страна.ua». «Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект, в котором разглядели метеорит», — указано в сообщении.

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Комментарии
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Eduard
Я знаю этот &quot;метеорит&quot;,он называется&quot;Орешник&quot;!
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11 час.
Eduard
По Раде давно пора шарахнуть!
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11 час.
Eduard
Кстати в передаче НАТО оружие Киеву есть и хорошее,оно сгорит на Украине и НАТО будит слабее!
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11 час.
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