В Киеве прогремел мощный взрыв из-за возможного падения «метеорита». Об этом сообщает «Страна.ua». «Перед взрывом в Киеве в небе был замечен объект, в котором разглядели метеорит», — указано в сообщении.
В Киеве прогремел взрыв из-за «метеорита»
Комментарии
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Eduard
Я знаю этот "метеорит",он называется"Орешник"!
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11 час.
Eduard
По Раде давно пора шарахнуть!
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11 час.
Eduard
Кстати в передаче НАТО оружие Киеву есть и хорошее,оно сгорит на Украине и НАТО будит слабее!
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11 час.
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