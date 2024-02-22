Нуланд: Новый пакет санкций против РФ будет «разрушительным»

Новые санкции Соединенных Штатов против Российской Федерации, которые будут введены в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), будут иметь «разрушительный характер».
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