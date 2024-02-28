Россия может продолжить пересматривать свои границы, теперь уже не сухопутные, а морские. Вслед за советско-британским соглашением по рыбной ловле в Баренцевом море в Лету может кануть нещадно критикуемое Соглашение между СССР и США о Линии Шеварднадзе-Бейкера.
Насколько своевременно пересматривать Соглашение о Линии Шеварднадзе-Бейкера
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Как говорится, после драки кулаками не машут.Шеварнадзе,как пособник Горби,должен был бы осуждён,эти изменники уже в бозе почили,вот вместо хулы Сталина, этих надо бы хулить,до самого восстановления мощи России.
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14 час.
Людмила Палкина
Рано или поздно это случится, постепенно вопросы решаются.
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11 час.
k
kraft54
объявить грузина и меченного предателями и пособниками амеров,на законодательном уровне осудить их деятельность на гос.должностях и признать их работу вредной для страны и отозвать все документы с их подписями.
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10 мин.
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