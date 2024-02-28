Насколько своевременно пересматривать Соглашение о Линии Шеварднадзе-Бейкера

Россия может продолжить пересматривать свои границы, теперь уже не сухопутные, а морские. Вслед за советско-британским соглашением по рыбной ловле в Баренцевом море в Лету может кануть нещадно критикуемое Соглашение между СССР и США о Линии Шеварднадзе-Бейкера.