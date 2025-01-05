Православные праздники россиян в 2025 году: удобный календарь с церковными постами для легкой ориентации Ирэн ОрлонскаяУзнайте, когда стартует Великий пост, на какую дату приходится Пасха в 2025 году, а также о двунадесятых праздниках и других значимых датах в нашем обзоре на новостном портале 1RR.