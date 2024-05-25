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Поварёнок с лучшими рецептами

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Свежие комментарии

Пирог "Кучеряшка"

Пирог "Кучеряшка"

Очень простой в приготовлении и вкусный песочный пирог с вареньем. На сайте видела подобные рецепты, просмотрела по ингредиетам и по самим рецептам прошлась, но там везде в основном добавляют соду вместо разрыхлителя, дубликата система не выдала.

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