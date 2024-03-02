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Царьград

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Путин подписал ежегодный мартовский указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

Путин подписал ежегодный мартовский указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

«Царьград» сообщает, кто отправится на военные сборы в России в 2024 году.Русский лидер Владимир Путин 1 марта подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы в этом году граждан, находящихся в запасе.

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