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Рубль демонстрирует умеренное ослабление, снижаясь на 0,5%

Рубль демонстрирует умеренное ослабление, снижаясь на 0,5%

Рубль демонстрирует умеренное ослабление, снижаясь на 0,5% против основных мировых валют. На межбанковском рынке наблюдается следующая динамика: курс рубля к китайскому юаню CNY/RUB торгуется на отметке 11,08 руб.

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