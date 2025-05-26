Рубль демонстрирует умеренное ослабление, снижаясь на 0,5% против основных мировых валют. На межбанковском рынке наблюдается следующая динамика: курс рубля к китайскому юаню CNY/RUB торгуется на отметке 11,08 руб.
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