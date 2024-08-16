Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава Минобороны обратился к российским военным

Глава Минобороны обратился к российским военным

Глава Минобороны России Андрей Белоусов обратился к военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО) в составе 74-1 отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады.

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