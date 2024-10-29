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Ежегодно 30 октября православные празднуют день иконы Божией Матери «Избавительница от бед страждущих»

Ежегодно 30 октября православные празднуют день иконы Божией Матери «Избавительница от бед страждущих»

Ежегодно 30 октября православные празднуют день иконы Божией Матери «Избавительница от бед страждущих» Ирэн ОрлонскаяСегодня, 30 октября 2024 года, осенний вторник, православные христиане отмечают важное торжество в честь иконы Божией Матери «Избавительница от бед страждущих».

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