Ежегодно 30 октября православные празднуют день иконы Божией Матери «Избавительница от бед страждущих» Ирэн ОрлонскаяСегодня, 30 октября 2024 года, осенний вторник, православные христиане отмечают важное торжество в честь иконы Божией Матери «Избавительница от бед страждущих».