Стильное кросс-купе Exeed получило новую версию в России

Exeed официально сообщил о том, что расширил комплектацию выпускаемого кроссовера RX новой премиальной версией Flagship, которая получила в свое оснащение восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.
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