крокодил съел 12-летнего пацана, когда тот хотел помыть руки в озере Индия. https://t.me/webmoneydonetsk/515736 Донецкая группа новостей.
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крокодил съел 12-летнего пацана, когда тот хотел помыть руки в озере Индия. https://t.me/webmoneydonetsk/515736 Донецкая группа новостей.
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