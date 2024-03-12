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Свежий геймплей Rise of the Ronin и первые впечатления журналистов от японского экш...

Свежий геймплей Rise of the Ronin и первые впечатления журналистов от японского экш...

Свежий геймплей Rise of the Ronin и первые впечатления журналистов от японского экшенаИнформация, заранее анонсированная в публикациях предварительных обзоров многообещающего экшена Rise of the Ronin от Team Ninja, подтвердилась.

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