Военное обозрение

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Как я попал в номенклатуру. Начальник планового отдела треста

Как я попал в номенклатуру. Начальник планового отдела треста

Начальник планового отдела треста Ягоды и грибы Одновременно со строительством объектов на станции Максатиха в Торжке было начато строительство 111-квартирного жилого дома для филиала ПКБ ЦТ МПС, для которых мы перед этим сдали 100-квартирный дом.

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