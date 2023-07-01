Как я попал в номенклатуру. Начальник планового отдела треста

Начальник планового отдела треста Ягоды и грибы Одновременно со строительством объектов на станции Максатиха в Торжке было начато строительство 111-квартирного жилого дома для филиала ПКБ ЦТ МПС, для которых мы перед этим сдали 100-квартирный дом.