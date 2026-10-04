Болиды Ф1 начали глохнуть перед стартом: FIA раскрыла причину массового сбоя

Болиды Ф1 начали глохнуть перед стартом: FIA раскрыла причину массового сбояPirelliМеждународная автомобильная федерация (FIA) объяснила причину технических проблем, из-за которых несколько машин практически остановились на прогревочном круге Гран При Бахрейна в Малайзии.