Болиды Ф1 начали глохнуть перед стартом: FIA раскрыла причину массового сбоя

Болиды Ф1 начали глохнуть перед стартом: FIA раскрыла причину массового сбояPirelliМеждународная автомобильная федерация (FIA) объяснила причину технических проблем, из-за которых несколько машин практически остановились на прогревочном круге Гран При Бахрейна в Малайзии.
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