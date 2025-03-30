Я стесняюсь спросить, а долго ещё мы будем политкорректными и толерантными с мигрантами?

Выключаем эмоции, включаем ум Объясните мне кто-нибудь, с какой стати мы, россияне, должны беспокоиться о рождаемости приезжих к нам таджиков, узбеков, армян, киргизов, азербайджанцев, сирийцев, афганцев и других иностранных граждан, ставших гражданами России, давая им всю ту социальную поддержку, что даём своим? Может быть, в Таджикистане, Узбекистане, Армении, Кыргызстане, Азербайджане, Сирии, Афганистане люди очень толерантны и прямо обрадуются, если в их страну начнут массово переселяться русские или любые другие европейцы, и сразу вспомнят о правах человека, позволят им создавать диаспоры, дадут всевозможные пособия и жилищные сертификаты, чтобы плодились и размножались, наплевав на коренное население? Это очень сильно вряд ли.