Книга "Мастер и Маргарита" стала лидером цифровых продаж за последние пять лет

Ко Дню российского кино книжный сервис Литрес проанализировал сборы киноадаптаций отечественной литературы, снятых и выпущенных в России в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2024 года, и продажи цифровых книг русскоязычных авторов, которые когда-либо были экранизированы.
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