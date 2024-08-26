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Книга "Мастер и Маргарита" стала лидером цифровых продаж за последние пять лет

Книга "Мастер и Маргарита" стала лидером цифровых продаж за последние пять лет

Ко Дню российского кино книжный сервис Литрес проанализировал сборы киноадаптаций отечественной литературы, снятых и выпущенных в России в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2024 года, и продажи цифровых книг русскоязычных авторов, которые когда-либо были экранизированы.

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