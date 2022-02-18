Происшествия

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В Кемерове сотрудники госавтоинспекции помогли женщине, которая упала и ударилась головой об лед

Сотрудники ГИБДД УМВД России по г. Кемерово капитан полиции Виталий Казначеев и младший лейтенант полиции Максим Терещенко несли службу по регулированию дорожного движения.

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