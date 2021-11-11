Первые 50 участников зарегистрировались в конкурсе "Предприниматель года 2021"

Первые 50 участников зарегистрировались в конкурсе "Предприниматель года 2021"

За звание лучших предпринимателей года по версии ИА UssurMedia готовы побороться уже 50 участников. Все они прошли регистрацию и выбрали номинацию, в которой хотят победить.

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