В Алтайском крае пенсионерка убила собутыльницу кочергой во время застолья

В ходе ссоры хозяйка дома нанесла гостье не менее 30 ударов по голове и телу В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 73-летней жительницы Солонешенского района, обвиняемой в причинении смертельных травм своей знакомой.