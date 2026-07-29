В Алтайском крае пенсионерка убила собутыльницу кочергой во время застолья

В ходе ссоры хозяйка дома нанесла гостье не менее 30 ударов по голове и телу В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 73-летней жительницы Солонешенского района, обвиняемой в причинении смертельных травм своей знакомой.
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