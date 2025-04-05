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Пошаговая инструкция, как самой сделать «ногти-ракушку», маникюр с перламутровым сиянием

Пошаговая инструкция, как самой сделать «ногти-ракушку», маникюр с перламутровым сиянием

Пошаговая инструкция, как самой сделать «ногти-ракушку», маникюр с перламутровым сиянием Алёна ЮрьеваМечтаешь о ласковом солнце, шуме прибоя и песке под ногами, но отпуск пока лишь в планах? Не беда — атмосферу морского побережья можно легко создать и без чемодана! Достаточно вдохновиться морской тематикой и добавить немного пляжного вайба в повседневную рутину.

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