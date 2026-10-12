Болгария обратилась к ЕС и НАТО за помощью в расследовании атак в Черном море

www.globallookpress.com/Ilya Galakhov София запросила у Евросоюза и НАТО техническое содействие для дальнейшего расследования инцидента, связанного с атакой беспилотников на два торговых судна в акватории Черного моря.
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