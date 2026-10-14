Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 441 подписчик

НАТО взорвется изнутри за угрозы России: главная новость СВО 14 октября

НАТО взорвется изнутри за угрозы России: главная новость СВО 14 октября

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал заявление главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, который на Варшавском форуме по безопасности (12–13 октября) представил «теорию победы над Россией», допустив удары по Калининграду, Беларуси и Санкт-Петербургу в случае «нападения РФ».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым