НАТО взорвется изнутри за угрозы России: главная новость СВО 14 октября

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал заявление главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, который на Варшавском форуме по безопасности (12–13 октября) представил «теорию победы над Россией», допустив удары по Калининграду, Беларуси и Санкт-Петербургу в случае «нападения РФ».