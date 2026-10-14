НАТО взорвется изнутри за угрозы России: главная новость СВО 14 октября

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий прокомментировал заявление главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, который на Варшавском форуме по безопасности (12–13 октября) представил «теорию победы над Россией», допустив удары по Калининграду, Беларуси и Санкт-Петербургу в случае «нападения РФ».
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